60÷а-9=3тендеу пажалуста памагите
Математика
60÷а-9=3тендеу пажалуста памагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60:a=9+3 2)а=60:12 3)а=5
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