63:(24-x:3)=7 плиз поже
Математика
63:(24-x:3)=7 плиз поже
Ответ(ы):
Гость:
63 : (24 - х : 3 ) = 7 24-х:3 = 63:7 24-х:3= 9 х : 3 = 24-9 х : 3 = 15 х = 15 × 3 х = 45 ---------------- 63 : ( 24 - 45 : 3 ) =7 63: ( 24 - 15 ) =7 63 : 9 = 7 7 = 7
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