Подскажите пожалуйста слова- ПОПРАВИШЬСЯ И ПОИГРАЮ ,какой вид глагола совершенны?? или не совершенный?

Русский язык
Подскажите пожалуйста слова- ПОПРАВИШЬСЯ И ПОИГРАЮ ,какой вид глагола совершенны?? или не совершенный?
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Автор: Гость
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Гость:
Поиграю что сделаю? совершенный вид
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