Подскажите пожалуйста слова- ПОПРАВИШЬСЯ И ПОИГРАЮ ,какой вид глагола совершенны?? или не совершенный?

Русский язык

Подскажите пожалуйста слова- ПОПРАВИШЬСЯ И ПОИГРАЮ ,какой вид глагола совершенны?? или не совершенный?

Автор: Гость