Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
63/75х25/27 спасибо Большое
Математика
63/75х25/27 спасибо Большое
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
63/75 * 25/27=(63 * 25)/( 75 * 27)=(7 * 1)/( 3 * 3)=7/9
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста ыбырай алтынсарин 10 тестов на казахском языку
Ответить
Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста решить упражнения 174
Ответить
Русский язык
Сделайте плисс . Дам 20 баллов .
Ответить
История
Религия распространившаяся по Великому шелковому пути
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите.. Расставь скобки так,чтобы равенства стали верными. 90+120:10*2=42 90+120:10*2=96 180+400-400:4=180 180+400-400:4=180
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск