63/75х25/27 спасибо Большое

Математика
63/75х25/27 спасибо Большое
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63/75  *  25/27=(63 * 25)/( 75 * 27)=(7 * 1)/( 3 * 3)=7/9
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