65 БАЛЛОВ!! В государстве 10 городов, некоторые пары которых соединены беспосадоч??ыми авиалиниями так, что из любого города можно долететь до любого другого (возможно, с пересадками). Расстоянием между городами А и Б назов...

Математика

65 БАЛЛОВ!! В государстве 10 городов, некоторые пары которых соединены беспосадоч??ыми авиалиниями так, что из любого города можно долететь до любого другого (возможно, с пересадками). Расстоянием между городами А и Б назовем минимальное количество перелётов, за которое можно долететь из А в Б. Министерство транспорта открыло новую авиалинию между двумя городами, расстояние между которыми до этого было наибольшим. Может ли после этого расстояние между некоторыми двумя городами оказаться большим 5?

Автор: Гость