65 БАЛЛОВ!! В государстве 10 городов, некоторые пары которых соединены беспосадоч??ыми авиалиниями так, что из любого города можно долететь до любого другого (возможно, с пересадками). Расстоянием между городами А и Б назов...
Математика
65 БАЛЛОВ!! В государстве 10 городов, некоторые пары которых соединены беспосадоч??ыми авиалиниями так, что из любого города можно долететь до любого другого (возможно, с пересадками). Расстоянием между городами А и Б назовем минимальное количество перелётов, за которое можно долететь из А в Б. Министерство транспорта открыло новую авиалинию между двумя городами, расстояние между которыми до этого было наибольшим. Может ли после этого расстояние между некоторыми двумя городами оказаться большим 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если они открили новую линию то весьма возможно,что расстояние между двумя городами уменьшится,но если пред єтим било сказано,что за расстояние делают наименьшее колличество прелетов то расстояние между некоторими городами вполне может оказаться больше 5.
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