Выпишите из сказок А.С. Пушкина 5 предложений с обращениями. ( укажите произведение ) .

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Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях „Свет мой, зеркальце! скажи, Да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее, Всех румяней и белее? “ Сказка о рыбаке и рыбке „Отпусти ты, старче, меня в море! " „Бог с тобою, золотая рыбка! Твоего мне откупа не надо; Ступай себе в синее море, Гуляй там себе на просторе. “ Сказка о царе Салтане „Здравствуй, красная девица, — Говорит он, — будь царица И роди богатыря Мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, Выбирайтесь из светлицы, Поезжайте вслед за мной, Вслед за мной и за сестрой: Будь одна из вас ткачиха, А другая повариха“. Старший молвил ей: "Девица, знаешь, всем ты нам сестрица.. " Чего тебе надобно, старче? Смилуйся, государыня рыбка! Кушай яблочко, мой свет! Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч!