Объясните почему при решении дробного рационального уравнения могут появится по??торонние корни
Алгебра
Объясните почему при решении дробного рационального уравнения могут появится по??торонние корни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в процессе его решения приходится возводить в квадрат или ещё во что нибудь ,да ещё не и один раз.А меж тем понятно, что уравнения х=2 и х=-2,(корни, обратите внимание, разные)при возведении в квадрат дадут одно и тоже: х^2=4 . Вот поэтому и приходится проверять.
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