Фотки не грузят..нужен перевод первого текста, из учебника Английский язык для ССУЗОВ..начинается с my name is Tanya..

Английский язык
Фотки не грузят..нужен перевод первого текста, из учебника Английский язык для ССУЗОВ..начинается с my name is Tanya..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое переводится меня завут таня
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