Дайте своё читательское истолкование названию повести „Горе от ума"
Литература
Дайте своё читательское истолкование названию повести „Горе от ума"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комедия называется «Горе от ума» потому, что чем больше человек знает, умеет, тем больше он думает. А чем больше он думает, тем больше сомневается. А чем больше сомневается, тем больше ошибается. Дуракам жить легче, они ни о чем не думают, ни о чем не сомневаются, действуют быстро и уверенно. Отсюда поговорка «Дуракам везёт».
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