Определите вид связи cao,s2,ba,no3 для веществ с ионной и ковалентной полярной связями ??окажите схему образования.прошу срочно.

Химия

Определите вид связи cao,s2,ba,no3 для веществ с ионной и ковалентной полярной связями ??окажите схему образования.прошу срочно.

Автор: Гость