Определите вид связи cao,s2,ba,no3 для веществ с ионной и ковалентной полярной связями ??окажите схему образования.прошу срочно.

Химия
Определите вид связи cao,s2,ba,no3 для веществ с ионной и ковалентной полярной связями ??окажите схему образования.прошу срочно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ионная 2)ковалентная неполярная 3)не поняла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Часы показывают 4 часа. Через какое время минутная стрелка догонит часовую ?
Ответить
Право
Помогите пожалуйста. Всегда ли концентрация власти может привести к злоупотреблению ею? Почему это происходит?ю? Почему это происходит?
Ответить
Алгебра
Найти обратную функцию: у=-1-(х+2)^2
Ответить
Математика
На трех полках 152 книги.На второй полке в 3 раза больше книг,чем на первой , а на третей полке на книги меньше , чем на второй. Сколько книг на тр...
Ответить
Українська література
Художній засіб «Серед людей жила Наталя в самотині"
Ответить