Определите вид связи cao,s2,ba,no3 для веществ с ионной и ковалентной полярной связями ??окажите схему образования.прошу срочно.
Химия
Определите вид связи cao,s2,ba,no3 для веществ с ионной и ковалентной полярной связями ??окажите схему образования.прошу срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ионная 2)ковалентная неполярная 3)не поняла
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