Помогите пожалуйста. Всегда ли концентрация власти может привести к злоупотреблению ею? Почему это происходит?
Право
Помогите пожалуйста. Всегда ли концентрация власти может привести к злоупотреблению ею? Почему это происходит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что , эта власть тебе поверит , а ты ей воспользуешься воблаго а может и нет
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