Кто такой Поль Погба

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Кто такой Поль Погба
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Гость:
Французский футболист гвинейского происхождения, полузащитник, выступающий за клуб Серии А «Ювентус». Один из лучших молодых игроков мира.
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