Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2 см 4мм и 3см 8мм. Отметьте их центры проведите через них диаметры и измерьте их

Математика

Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2 см 4мм и 3см 8мм. Отметьте их центры проведите через них диаметры и измерьте их

Автор: Гость