Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2 см 4мм и 3см 8мм. Отметьте их центры проведите через них диаметры и измерьте их
Математика
Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2 см 4мм и 3см 8мм. Отметьте их центры проведите через них диаметры и измерьте их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4сантиметра 8миллиметров 2)7сантиметров 6миллиметров
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