Помогите!! Нужно дописать!! Правописание безударных кончание имён прилагательных и причастий определяется одним тем же правилом:

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Правописание безударных окончаний имен прилагательных и причастий Безударные окончания имен прилагательных и причастий проверяются по ударному окончанию проверочного слова. В летящ.. м самолете; изменяющ.. мся мнением; могуч.. й голос. Определить окончание можно по проверочному слову — вопросу какой? (он подскажет ударную гласную в окончании) : во вращающ… мся цилиндре (в каком? — окончание -ом / -ем) во вращающЕМся; с меняющ… мся ветром (с каким? — окончание -ым / -им) с меняющИМся; беспокоящ... йся матери (какой? - окончание -ой/-ей) беспокоящейся матери; на тонущ… м судне (на судне каком? — окончание -ом / -ем) на тонущЕМ. Исключение: в форме именительного (винительного) падежа м. р. ед. ч. окончание прилагательного (причастия) следует запомнить: -ЫЙ / -ИЙ. Пропащий человек; вьющийся дымок. Запомни! 1) В прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ьи (лисий, лисья, лисье, лисьи) во всех формах, кроме И. и В. падежей ед. ч. м. , перед окончанием пишется Ь: лисий, лисьего, лисьему, лисьем, лисьих. 2) В прилагательных, образованных от названий месяцев, Ь сохраняется: апрель - апрельский июль - июльский сентябрь - сентябрьский Исключение: январь - январский 12 Нравится Пожаловаться