Положив в банк 5000р.Человек к концу года получил 400р.прибыли.Сколько процентов годовых начисляет банк на вложенную сумму.РЕШЕНИЕ С ДЕЙСТВИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА )ОЧЕНЬ НАДО

Алгебра

Положив в банк 5000р.Человек к концу года получил 400р.прибыли.Сколько процентов годовых начисляет банк на вложенную сумму.РЕШЕНИЕ С ДЕЙСТВИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА )ОЧЕНЬ НАДО

Автор: Гость