Положив в банк 5000р.Человек к концу года получил 400р.прибыли.Сколько процентов годовых начисляет банк на вложенную сумму.РЕШЕНИЕ С ДЕЙСТВИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА )ОЧЕНЬ НАДО
Алгебра
Положив в банк 5000р.Человек к концу года получил 400р.прибыли.Сколько процентов годовых начисляет банк на вложенную сумму.РЕШЕНИЕ С ДЕЙСТВИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА )ОЧЕНЬ НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1%= 50 руб 400 рублей =8% годовых
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