Решите уравнение: (46-x)•19=418
Математика
Решите уравнение: (46-x)•19=418
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
874-19х=418 19х=874-418 19х=456 х=24
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