Помогите составить 4 предложения в котором сказуемое будет в различной части речи

Гость: Гость:

Книга- всему голова (голова- сказ., выраженное сущ.) Я бегал за собачкой. (бегал - сказ, выраженное глаголом) Он очень хорош. (хорош - сказ. , выраженное кратким прилагательным) День солнечный ( солнечный - сказ., выраженное полным прилагательным). Она хорошо воспитана ( воспитана- сказ., выраженное кратким причастием)