Помогите составить 4 предложения в котором сказуемое будет в различной части речи
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Помогите составить 4 предложения в котором сказуемое будет в различной части речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга- всему голова (голова- сказ., выраженное сущ.) Я бегал за собачкой. (бегал - сказ, выраженное глаголом) Он очень хорош. (хорош - сказ. , выраженное кратким прилагательным) День солнечный ( солнечный - сказ., выраженное полным прилагательным). Она хорошо воспитана ( воспитана- сказ., выраженное кратким причастием)
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