655 номер. фотография внутри

Математика
655 номер. фотография внутри
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P=4+5+3=12  P=7+9+1  a=P-b-c=18-6-7=5  c=P-b-a=24-8-9=7  c=P-(a+b)
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