655 номер. фотография внутри
Математика
655 номер. фотография внутри
Ответ(ы):
Гость:
P=4+5+3=12 P=7+9+1 a=P-b-c=18-6-7=5 c=P-b-a=24-8-9=7 c=P-(a+b)
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