(6x-9)(4x+0,4)=0 просьба уточнить решение (4x+0,4)

Математика
(6x-9)(4x+0,4)=0 просьба уточнить решение (4x+0,4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если произведение равно 0, значит, один из множителей равен 0, уравнение имеет два корня. x1: 6x-9=0 6х=9 x=9/6 x=1.5 Проверка.... x2: 4x+0.4=0 4х=-0,4 x=-0.4/4 x=-0.1 Проверка.... ответ: х1=1,5; х2=-0,1
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