Катеты прямоугольного треугольника равны 3 и 4.Найдите расстояние от вершины прям??го угла до плоскости,которая проходит через гипотенузу и составляет угол 30 градусов с плоскостью треугольника
Геометрия
Катеты прямоугольного треугольника равны 3 и 4.Найдите расстояние от вершины прям??го угла до плоскости,которая проходит через гипотенузу и составляет угол 30 градусов с плоскостью треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем корректно записаны значения катетов...Рассмотрим вариант когда катет AC равен 4, он же является гипотенузой для треугольника ACD. Sin30°=AD/4 ⇒ AD=2 условные единицы длины ( вариант если AC=3, тогда AD=1,5). Пояснительный рисунок прикрепляю
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