Найди площадь прямоугольника если он состоит из 7 равных квадратов сумма периметров которых равна 112 сантиметров
Математика
Найди площадь прямоугольника если он состоит из 7 равных квадратов сумма периметров которых равна 112 сантиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник из 7 квадратов можно сделать только одним способом - если все семь квадратов в ряд разместить. То есть короткая сторона прямоугольника равна стороне квадрата, а длинная сторона прямоугольника равна семи сторонам квадрата. Теперь найдем сторону одного квадрата. Сумма периметров 112 см, квадратов семь. То есть периметр одного квадрата 112:7=16 см Периметр это сумма всех сторон, у квадрата они одинаковые, то есть сторона квадрата это 16:4=4см Одна сторона прямоугольника равна стороне квадрата, то есть 4 см Вторая сторона прямоугольника это 7*4=28см Площадь прямоугольника 28*4=112 см
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