6x-(x-5) хелп плзмапомпомп

Математика
6x-(x-5) хелп плзмапомпомп
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упростить: 6x-(x-5)  6x-x+5 5x+5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
19 19 19 19 19 19 19 сроччноооо
Ответить
Биология
Нəруыздың тұрақты бөлігі -?
Ответить
Физика
Число пратонов и электронов и нейтронов в неоне
Ответить
Алгебра
Найдите область определения функции у=х2-15х+56
Ответить
Другие предметы
Какие тела есть по человеку и миру ?
Ответить