7\15 огорода занято свёклой, а остальные 96 а - картофелем. Найдите площадь огорода
Математика
7\15 огорода занято свёклой, а остальные 96 а - картофелем. Найдите площадь огорода
Ответ(ы):
Гость:
1-7/15=8/15 занято картофелем 96÷8*15=180(а) ответ:180 а площадь всего огорода
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