Сделайте общий синтаксический разбор предложения , составьте схему . Чиста небе??ная лазурь, теплей и ярче солнце стало ; пора метелей злых и бурь опять надолго миновала . 1 . Разбирите прилагательные как часть речи . 2. От ...
Русский язык
Сделайте общий синтаксический разбор предложения , составьте схему . Чиста небе??ная лазурь, теплей и ярче солнце стало ; пора метелей злых и бурь опять надолго миновала . 1 . Разбирите прилагательные как часть речи . 2. От качественных прилагательных образуйте возможные формы .
Ответ(ы):
Гость:
По цели высказывания - повест , по интонации - невоскл , по количеству основ - сбп , распространённое
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