В противоположных углах квадратной комнаты расстелили два одинаковых прямоугольных ковра, каждый из которых двумя своими сторонами примыкает к стенам комнаты. Площадь, накрытая одновременно обоими коврами, оказалась равной 13 м...

Математика

В противоположных углах квадратной комнаты расстелили два одинаковых прямоугольных ковра, каждый из которых двумя своими сторонами примыкает к стенам комнаты. Площадь, накрытая одновременно обоими коврами, оказалась равной 13 м2. Затем из ковров развернули в своем углу на 90º. После этого площадь, накрытая одновременно обоими коврами, оказалась 9 м2. На сколько метров длина ковра больше его ширины?

Автор: Гость