В противоположных углах квадратной комнаты расстелили два одинаковых прямоугольных ковра, каждый из которых двумя своими сторонами примыкает к стенам комнаты. Площадь, накрытая одновременно обоими коврами, оказалась равной 13 м...
Математика
В противоположных углах квадратной комнаты расстелили два одинаковых прямоугольных ковра, каждый из которых двумя своими сторонами примыкает к стенам комнаты. Площадь, накрытая одновременно обоими коврами, оказалась равной 13 м2. Затем из ковров развернули в своем углу на 90º. После этого площадь, накрытая одновременно обоими коврами, оказалась 9 м2. На сколько метров длина ковра больше его ширины?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ : 2 1/2 13 делем 2 - 4 делем 2 =2 1/2
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