Диск CD-R имеет скорость чтения 48х, диск DVD-R - 16х.Какой из дисков будет быстрее считывать информацию и почему? Имеется комбинированный привод CD/RW - DVD/ROM.Можно ли с помощью него: а.)записывать диски DVD? б.)Записывать ...

Информатика

Диск CD-R имеет скорость чтения 48х, диск DVD-R - 16х.Какой из дисков будет быстрее считывать информацию и почему? Имеется комбинированный привод CD/RW - DVD/ROM.Можно ли с помощью него: а.)записывать диски DVD? б.)Записывать диски CD-R?

Автор: Гость