Просклоняйте имена прилагательные вместе с именем существительным

Русский язык
Просклоняйте имена прилагательные вместе с именем существительным
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. Голубой воздушный шар. тёплый летний дождь Р.п. голубого воздушного шара. теплого летнего дождя Д.п. голубому воздушному шару. тёплому летнему дождю В.п. голубой воздушный шар. тёплый летний дождь Т.п. голубым воздушным шаром. тёплым летним дождём П.п. о голубом воздушном шаре. о теплом летнем дожде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите! Найдите отношение: а) 40 см. к 24м. б) 800 гр. к 4 кг. в) 20 мин. к 2 ч.
Ответить
Русский язык
Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагатель??ое. Запишите составленные словосочетание. Вставьте пропущенные бук...
Ответить
Обществознание
ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!!! КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПРИБОР, КОТОРЫЙ ИЗМЕРЯЕТ СИЛУ ЗЕМНОГО ПРИТЯЖЕНИ?? НА ПРЕДМЕТЫ
Ответить
Математика
Дам 50 баллов решите уравнение а) m(m-5)+8(m-5)=0 б) y(y+2)+2=0
Ответить
Математика
Помогите тема по треугольникам
Ответить