Просклоняйте имена прилагательные вместе с именем существительным
Русский язык
Просклоняйте имена прилагательные вместе с именем существительным
Ответ(ы):
Гость:
И.п. Голубой воздушный шар. тёплый летний дождь Р.п. голубого воздушного шара. теплого летнего дождя Д.п. голубому воздушному шару. тёплому летнему дождю В.п. голубой воздушный шар. тёплый летний дождь Т.п. голубым воздушным шаром. тёплым летним дождём П.п. о голубом воздушном шаре. о теплом летнем дожде
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