Помогите! Найдите отношение: а) 40 см. к 24м. б) 800 гр. к 4 кг. в) 20 мин. к 2 ч.

Математика
Помогите! Найдите отношение: а) 40 см. к 24м. б) 800 гр. к 4 кг. в) 20 мин. к 2 ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
40см=0,4м 0,4:24=4:240=1/60 800г=0,8кг 0,8:4=0,2 20мин=1/3час 1/3:2=1/6
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