Помогите! Найдите отношение: а) 40 см. к 24м. б) 800 гр. к 4 кг. в) 20 мин. к 2 ч.

Математика

Помогите! Найдите отношение: а) 40 см. к 24м. б) 800 гр. к 4 кг. в) 20 мин. к 2 ч.

Автор: Гость