Таблица на тему соцветия

Биология
Таблица на тему соцветия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Типы соцветий: 1 — кисть,  2 — простой колос,  3 — початок,  4 — щиток, 5 — простой зонтик,  6 — головка,  7 — корзинка,  8 — завиток,  9 — полузонтик,  10 — метелка,  11 — сложный колос,  12 — сложный зонтик,  13 — сложный щиток
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