Таблица на тему соцветия
Биология
Таблица на тему соцветия
Ответ(ы):
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Типы соцветий: 1 — кисть, 2 — простой колос, 3 — початок, 4 — щиток, 5 — простой зонтик, 6 — головка, 7 — корзинка, 8 — завиток, 9 — полузонтик, 10 — метелка, 11 — сложный колос, 12 — сложный зонтик, 13 — сложный щиток
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