Чему равна площадь закрашенной части квадрата если его сторона 12 см? СРОЧНО (примерно квадрат начертите и закрасьте 3 его части (всего 7 частей)

Математика

Чему равна площадь закрашенной части квадрата если его сторона 12 см? СРОЧНО (примерно квадрат начертите и закрасьте 3 его части (всего 7 частей)

Автор: Гость