Чему равна площадь закрашенной части квадрата если его сторона 12 см? СРОЧНО (примерно квадрат начертите и закрасьте 3 его части (всего 7 частей)

Математика
Чему равна площадь закрашенной части квадрата если его сторона 12 см? СРОЧНО (примерно квадрат начертите и закрасьте 3 его части (всего 7 частей)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вся площадь квадрата 12х12=144 см²;  144:7х3≈62см² 
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