В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в труд??одоступный район по 3 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист Н. полети...
Алгебра
В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в труд??одоступный район по 3 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист Н. полетит четвёртым рейсом вертолёта
Ответ(ы):
Гость:
M=3 n=30 p=m =3:30=0.1
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