В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в труд??одоступный район по 3 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист Н. полети...

Алгебра

В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в труд??одоступный район по 3 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист Н. полетит четвёртым рейсом вертолёта

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