Как уровнивать реакции по химии
Химия
Как уровнивать реакции по химии
Ответ(ы):
Гость:
ЭТО СМАТРЯ КАКИЕ ВЕЩЕСТВА НАДО УРАВНИВАТЬ НАПРИМЕР P+O2>P2O5 ТУТ МЫ ВИДИМ ЧТО БУКВА (P) ИЗ 1ой СТЕПЕНИ СТАЛО 2: БУКВА (O) ИЗ 2ой СТЕПЕНИ СТАЛО 5: ТЕПЕРЬ УРАВНИВАЕМ:2P+5O2>2P2O5 НАДЕЮСЬ ВАМ ПОНЯТНА. ;-);-);-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Числитель обыкновенной дроби на 7 больше знаменателя.Если к числителю прибавить 7, а к знаменателю 3, то данная дробь увеличивается на 37/88.найдит...