Как уровнивать реакции по химии

Химия
Как уровнивать реакции по химии
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ЭТО СМАТРЯ КАКИЕ ВЕЩЕСТВА НАДО УРАВНИВАТЬ НАПРИМЕР P+O2>P2O5 ТУТ МЫ ВИДИМ ЧТО БУКВА (P) ИЗ 1ой СТЕПЕНИ СТАЛО 2: БУКВА (O) ИЗ 2ой СТЕПЕНИ СТАЛО 5: ТЕПЕРЬ УРАВНИВАЕМ:2P+5O2>2P2O5 НАДЕЮСЬ ВАМ ПОНЯТНА. ;-);-);-)
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