Напишите сочинение на тему: "Моё путешествие на олимпийских играх в Греции"
История
Напишите сочинение на тему: "Моё путешествие на олимпийских играх в Греции"
Ответ(ы):
Гость:
Однажды я побывал(а) на олимпийских играх в Греции. Спортсмены были без одежды. В первый день они соревновались в беге. В следующие дни они соревновались в пятиборье. (Здесь не попорятку) потом атлеты соревновались в прыжках, метании копья, метании диска, борьбой. Когда кончилась олимпиада начали говорить победителей. Награждали их пурпурными лентами, оливковой веткой и пальмовым венком.
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