ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ 3,ПОЖАЛУЙСТАА!!!
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ 3,ПОЖАЛУЙСТАА!!!
Ответ(ы):
Гость:
R=корень из 16П/П=корень из 16=4 нашла по этой формуле S=ПR^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В какую степень надо возвести 5, чтобы получить 0,2? и в какую степень надо возвести 5, чтобы получить 3? Возможно ли это?
География
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы более детально изучить регион, в котором расположена Кислогубская ПЭС? 1) ...
История
Другие предметы