ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ 3,ПОЖАЛУЙСТАА!!!

Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ 3,ПОЖАЛУЙСТАА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
R=корень из 16П/П=корень из 16=4 нашла по этой формуле S=ПR^2
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