История про Зевса? срочно

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Три брата - Зевс, Посейдон и Аид разделили между собой вселенную.с сын Кроноса (отсюда еще одно имя Зевса - Кронид, Кронион) и Реи, он принадлежит к третьему поколению богов, свергших второе поколение - титанов. Отец Зевса, боясь быть низложенным своими детьми, проглатывал каждый раз только что рожденного Реей ребенка. Рея обманула мужа, дав ему проглотить вместо родившегося Зевса завернутый камень, а младенец втайне от отца был отправлен на крит на гору Дикта. Согласно другому варианту, Рея родила Зевса в пещере горы Дикта и поручила его воспитание куретам и корибантам, вскормившим его молоком козы Амалфеи. Именно на Крите сохранились древнейшие символы почитания Зевса Критского: двойной топор (лабрис), магическое орудие, убивающее и дающее жизнь, разрушительная и созидательная сила. Изображение этого двойного топора встречается на ритуальных вещах между рогами быка, который на Крите также являлся зооморфным воплощением Зевса (в образе быка Зевс похитил Европу). Главным местопребыванием Зевса Лабриса (Зевса Лабрандского), считался лабиринт; чудовищный миксантропический Минотавр - обитатель лабиринта и есть одна из ипостасей Зевса Критского. Образ архаического Зевса сближался с Загреем, который впоследствии мыслился как сын Зевса. В системе мифов о Зевсе Олимпийском пребывание его на Крите является одним из архаических рудиментов и обычно связано с мотивом тайного воспитания младенца Зевса. В Дельфах же почитался архаический фетиш омфал ("пуп земли") - камень, проглоченный Кроносом, или камень, как пуп младенца Зевса. Омфал бы поставлен Зевсом в Пифоне под Парнасом как памятник на диво всем смертным. Возмужавший Зевс вывел своих братьев и сестер из утробы Кроноса, напоив его по совету Метиды зельем. За это они отдали во владение Зевсу громы и молнии. Затем Зевс начал борьбу за власть с Кроносом и другими титанами. В титаномахии, продолжавшейся десять лет, Зевсу помогали сторукие (гекатонхейры); киклопы выковали ему гром, молнию и перун. Побежденные титаны были низвергнуты в Тартар. Борьба Зевса и олимпийцев с миром чудовищ приводит к еще одной смене поколений богов (до этого Урана сверг Кронос, а теперь Кроноса - Зевс). Так называемая, орфическая теогония считала древнейшими владыками мира, бывшими еще до Кроноса и Реи, Эвриному и Офиона - по всей очевидности, змеевидных существ, владевших Олимпом, тоже уступивших насилию и низвергнутых вглубь океана (Эвринома на дне океана спасает Гефеста сброшенного с Олимпа). Но самому Зевсу тоже угрожает потеря власти от сына. Зевсу приходится бороться за власть даже со своими ближайшими родственниками, против него встают Гера, Посейдон и Афина Паллада (по другой версии Аполлон), но ему оказывает помощь Фемида (дочь Нерея, сестра свергнутой владычицы Олимпа Эвриномы), призвав на Олимп сторуких, которые устрашают заговорщиков. Зевс - новое олимпийское божество обращается за помощью к чудовищам, рожденным Землей, и борется с такими же порождениями Земли.