В какую степень надо возвести 5, чтобы получить 0,2? и в какую степень надо возвести 5, чтобы получить 3? Возможно ли это?

Алгебра

В какую степень надо возвести 5, чтобы получить 0,2? и в какую степень надо возвести 5, чтобы получить 3? Возможно ли это?

Автор: Гость