В какую степень надо возвести 5, чтобы получить 0,2? и в какую степень надо возвести 5, чтобы получить 3? Возможно ли это?

Алгебра
В какую степень надо возвести 5, чтобы получить 0,2? и в какую степень надо возвести 5, чтобы получить 3? Возможно ли это?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 надо возвести в степень -1 чтобы 0,2 невозможно получить 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите..))) общий знаминатель у 100 и 45
Ответить
География
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы более детально изучить регион, в котором расположена Кислогубская ПЭС? 1) ...
Ответить
История
История про Зевса? срочно
Ответить
Другие предметы
Пр. Окр мир плмогите сделать номер 1
Ответить
Қазақ тiлi
Қос сөздер дегеніміз не?
Ответить