В какую степень надо возвести 5, чтобы получить 0,2? и в какую степень надо возвести 5, чтобы получить 3? Возможно ли это?
Алгебра
В какую степень надо возвести 5, чтобы получить 0,2? и в какую степень надо возвести 5, чтобы получить 3? Возможно ли это?
Ответ(ы):
Гость:
5 надо возвести в степень -1 чтобы 0,2 невозможно получить 3
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