Грузовой автомобиль без прицепа проехал расстояние 480 км со скоростью 60км /ч.Автомобиль с прицепом проехал это расстояние со скоростью 40 км/ч.На сколько больше времени находился в дороге автомобиль с прицепом?+краткое условие.
Математика
Грузовой автомобиль без прицепа проехал расстояние 480 км со скоростью 60км /ч.Автомобиль с прицепом проехал это расстояние со скоростью 40 км/ч.На сколько больше времени находился в дороге автомобиль с прицепом?+краткое условие.
Ответ(ы):
Гость:
480/60=8 год 480/40=12 год 12-8=4 год
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