Русский язык (4 класс) даю 60 баллов Составьте и запишите предложение с любым сочетанием слов. Радовались зимнему дню, шли по зелёному лугу, летели к густому лесу, дали премию активному ученику, подарок близкому другу, ...
Математика
Русский язык (4 класс) даю 60 баллов Составьте и запишите предложение с любым сочетанием слов. Радовались зимнему дню, шли по зелёному лугу, летели к густому лесу, дали премию активному ученику, подарок близкому другу, плыли по бурной реке, подъехали к большому селу. Заранее огромное спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
На выбор: Девочка Маша на День рождения близкого друга подарила подарок. Мама, папа и сыночек Матвей подъехали к большому селу. Девять коричневых бобров плыли по бурной реке.
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