Русский язык (4 класс) даю 60 баллов Составьте и запишите предложение с любым сочетанием слов. Радовались зимнему дню, шли по зелёному лугу, летели к густому лесу, дали премию активному ученику, подарок близкому другу, ...

Математика

Русский язык (4 класс) даю 60 баллов Составьте и запишите предложение с любым сочетанием слов. Радовались зимнему дню, шли по зелёному лугу, летели к густому лесу, дали премию активному ученику, подарок близкому другу, плыли по бурной реке, подъехали к большому селу. Заранее огромное спасибо)

Автор: Гость