Помогите составить рассказ из слов: цифра, цветок, цепи, яйцо, курица, цыплята, колодец, водица, молодица, девица, крыльцо, кольцо, огурцы, теплица. Срочно помогите

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Помогите составить рассказ из слов: цифра, цветок, цепи, яйцо, курица, цыплята, колодец, водица, молодица, девица, крыльцо, кольцо, огурцы, теплица. Срочно помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Однажды девица на крыльце уронила кольцо.молодица пошла искать по двору кольцо и наткуналась на колодец,возле которого бегали мамы курицы с цыплятами,они прыгали вокруг колодца чтобы достать водицы.Осмотревшись девочка не увидела кольцо,она нашла лишь яйцо которое оставила курица.Дальше девочка пошла в теплицу с огурцами,где заметила прекрасный цветок,но кольца не было.Выйдя из теплицы она приметила цепь в форме цифры восемь,и вспомнила что оставила кольцо возле учебника по алгебре за восьмой класс.Так случайная форма обычной цепочки помогла найти девочке колечко
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