Помогите составить рассказ из слов: цифра, цветок, цепи, яйцо, курица, цыплята, колодец, водица, молодица, девица, крыльцо, кольцо, огурцы, теплица. Срочно помогите

Гость: Гость:

Однажды девица на крыльце уронила кольцо.молодица пошла искать по двору кольцо и наткуналась на колодец,возле которого бегали мамы курицы с цыплятами,они прыгали вокруг колодца чтобы достать водицы.Осмотревшись девочка не увидела кольцо,она нашла лишь яйцо которое оставила курица.Дальше девочка пошла в теплицу с огурцами,где заметила прекрасный цветок,но кольца не было.Выйдя из теплицы она приметила цепь в форме цифры восемь,и вспомнила что оставила кольцо возле учебника по алгебре за восьмой класс.Так случайная форма обычной цепочки помогла найти девочке колечко