Текст про зиму описание рассуждение повествование
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Текст про зиму описание рассуждение повествование
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Гость:
Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не осталось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. Они стояли, засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу...Лес был укутан белой пеленою. Поляна была засыпана белым серебром. Красногрудый снегирь уже начал поиски еды. Всё вокруг бело. День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем розовые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом.
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