Числитель обыкновенной дроби на 7 больше знаменателя.Если к числителю прибавить 7, а к знаменателю 3, то данная дробь увеличивается на 37/88.найдите первоначальную дробь.

Алгебра

Числитель обыкновенной дроби на 7 больше знаменателя.Если к числителю прибавить 7, а к знаменателю 3, то данная дробь увеличивается на 37/88.найдите первоначальную дробь.

Автор: Гость