Числитель обыкновенной дроби на 7 больше знаменателя.Если к числителю прибавить 7, а к знаменателю 3, то данная дробь увеличивается на 37/88.найдите первоначальную дробь.
Алгебра
Числитель обыкновенной дроби на 7 больше знаменателя.Если к числителю прибавить 7, а к знаменателю 3, то данная дробь увеличивается на 37/88.найдите первоначальную дробь.
Ответ(ы):
Гость:
Дробь А/В. А=В+7, А теперь опять непонятно: к знаменателю прибавить -3 или 3? Соответственно, В-3 или В+3 ? (А+7)/(В-3)=А/В+37/88 (В+14)/(В-3)=(В+7)/В+37/88 ? или (А+7)/(В+3)=А/В+37/88 (В+14)/(В-3)=(В+7)/В+37/88 ?
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