Дам 50 баллов решите уравнение а) m(m-5)+8(m-5)=0 б) y(y+2)+2=0
Математика
Дам 50 баллов решите уравнение а) m(m-5)+8(m-5)=0 б) y(y+2)+2=0
Ответ(ы):
Гость:
A)m^2-5m+8m-40=0 m^2+3m-40=0 D=9-4*1*(-40)=169 m1=5 m2=-8 б)y^2+2y+2=0 D=4-4*1*2=-4 Ответ:нет решения
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