Помогите тема по треугольникам
Математика
Помогите тема по треугольникам
Ответ(ы):
Гость:
4. Т.к. угол С = 90 градусов, угол В = 60 градусов => угол А = 30 градусов Т.к. катет, лежащий напротив угла 30 градусов в прямоугольном треугольнике равен половине гипотенузы,то АВ : 2 = СВ => 12 : 2 = 6 Рассмотрим треугольник СНВ, где угол Н = 90, В = 60, С = 30. Т.к. катет, лежащий напротив угла 30 градусов в прямоугольном треугольнике равен половине гипотенузы,то СВ : 2 = НВ => 6 : 2 = 3 см. 5, Рассмотрим треугольники РОМ = ОКС (по двум углам и двум сторонам) угол О = 30, т,к катет, лежащий напротив угла 30 градусов в прямоугольном треугольнике равен половине гипотенузы,то 25 : 2 = 12,5 см = СК.
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