Расскажите пожалуйста краткое содержание Железнякова "Чучело" ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!

Гость: Гость:

Девочка приехала в новую школу, однажды её одноклассник рассказал учительнице что они с классом свалили с урока и она покрывая его взяла вину на себя и одноклассники её, возненавидели и тот парень даже не признался что это он. в конце она состригла волосы и уехала. а вообще интересная книга, лучше б прочла) советую