Расскажите пожалуйста краткое содержание Железнякова "Чучело" ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!

Литература
Расскажите пожалуйста краткое содержание Железнякова "Чучело" ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Девочка приехала в новую школу, однажды её одноклассник рассказал учительнице что они с классом свалили с урока и она покрывая его взяла вину на себя и одноклассники её, возненавидели и тот парень даже не признался что это он. в конце она состригла волосы и уехала. а вообще интересная книга, лучше б прочла) советую
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