Представьте в виде произведения: (x+y)^3+2x(x+y)^2 x^2-4xy+4y^2-(x-2y)^3
Алгебра
Представьте в виде произведения: (x+y)^3+2x(x+y)^2 x^2-4xy+4y^2-(x-2y)^3
Ответ(ы):
Гость:
1) (x+y)^3+2x(x+y)^2=(x+y)^2*(3x+y) 2) x^2-4xy+4y^2-(x-2y)^3=(x-2y)^2-(x-2y)^3=(x-2y)^2*(1-x+2y)
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