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√(7 × 63) мне надо ответ пожалуйста
Алгебра
√(7 × 63) мне надо ответ пожалуйста
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Корень (7*63)=21 Наверное
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