Какая лодка массой 100 кг или 200 кг при прыжке чеовека из нее движеися назад с большей скоростью и во сколько раз? В каком случае лодка и человек двигались бы при взаимодействии с одинаковыми скаростями?

Физика

Какая лодка массой 100 кг или 200 кг при прыжке чеовека из нее движеися назад с большей скоростью и во сколько раз? В каком случае лодка и человек двигались бы при взаимодействии с одинаковыми скаростями?

Автор: Гость