Какая лодка массой 100 кг или 200 кг при прыжке чеовека из нее движеися назад с большей скоростью и во сколько раз? В каком случае лодка и человек двигались бы при взаимодействии с одинаковыми скаростями?

Физика
Какая лодка массой 100 кг или 200 кг при прыжке чеовека из нее движеися назад с большей скоростью и во сколько раз? В каком случае лодка и человек двигались бы при взаимодействии с одинаковыми скаростями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С массой в 100 кг и в 2 раза быстрее назад
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