Разберите предложение по членам: снег покрыл луга, поля, леса.

Русский язык
Разберите предложение по членам: снег покрыл луга, поля, леса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес, рощи, поля, луга - подлежащее покрывались - сказуемое снегом - дополнение первым - определение
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