СРОЧНО 20БАЛОВ!!!! Маса коробки з цукерками 550г. Коли половину цукерок з'їли,то мас?? коробки з цукерками стала 300г. Яка маса порожньої коробки?
Математика
СРОЧНО 20БАЛОВ!!!! Маса коробки з цукерками 550г. Коли половину цукерок з'їли,то мас?? коробки з цукерками стала 300г. Яка маса порожньої коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
)550-300=250г-половина съеденных конфет;2) 250*2=500 г - вес всех конфет в коробке;3)550-500=50 г - масса коробки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Реакция сплавления солей одноосновных определенных карбоновых кислот с едкими щ??лочами носит имя 1)Кольбе 2)Вюрца 3)Дюма 4)Гриньяра номер2) в...
Математика
Во сколько раз больше масса собаки чем масса кошки если масса собаки 12кг а масса 5 ??динаковых кошек 30кг