Реакция сплавления солей одноосновных определенных карбоновых кислот с едкими щ??лочами носит имя 1)Кольбе 2)Вюрца 3)Дюма 4)Гриньяра номер2) в результате гидролиза метанида алюминия можно получить 1)метан 2)этан 3)пропан 4)бутан

Химия

Реакция сплавления солей одноосновных определенных карбоновых кислот с едкими щ??лочами носит имя 1)Кольбе 2)Вюрца 3)Дюма 4)Гриньяра номер2) в результате гидролиза метанида алюминия можно получить 1)метан 2)этан 3)пропан 4)бутан

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