Реакция сплавления солей одноосновных определенных карбоновых кислот с едкими щ??лочами носит имя 1)Кольбе 2)Вюрца 3)Дюма 4)Гриньяра номер2) в результате гидролиза метанида алюминия можно получить 1)метан 2)этан 3)пропан 4)бутан
Химия
Реакция сплавления солей одноосновных определенных карбоновых кислот с едкими щ??лочами носит имя 1)Кольбе 2)Вюрца 3)Дюма 4)Гриньяра номер2) в результате гидролиза метанида алюминия можно получить 1)метан 2)этан 3)пропан 4)бутан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) реакция Дюма (яркий пример - получение метана в лаборатории) 2) метан (Al4C3 + 12H 2O = 4Al(OH)3 + 3CH 4)
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